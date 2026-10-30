Shanghai Fudan Microelectronics Group Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.170 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1.34 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.19 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch