|
19.08.2026 06:37:00
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.85 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25.51 Prozent auf 1.19 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 950.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.