Shanghai Fudan Microelectronics Group Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.85 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25.51 Prozent auf 1.19 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 950.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch