Shanghai Fudan Forward S&T hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Fudan Forward S&T hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15.02 Prozent auf 141.4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch