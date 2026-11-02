Shanghai Friendship Group B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Friendship Group B hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 809.9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 735.7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch