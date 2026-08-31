Shanghai Friendship Group B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Friendship Group B hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.61 Prozent auf 754.8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 783.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch