Shanghai Friendship Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Friendship Group A äusserte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.07 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.070 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.14 Milliarden CNY – eine Minderung von 9.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.66 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch