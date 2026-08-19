Shanghai Friendess Electronics Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Friendess Electronics Technology A lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.40 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Friendess Electronics Technology A 0.950 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.16 Prozent auf 730.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 607.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch