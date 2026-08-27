Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.32 CNY gegenüber 0.360 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.72 Prozent auf 10.37 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch