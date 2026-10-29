Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.310 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 10.02 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 9.88 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch