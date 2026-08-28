Shanghai Flyco Electrical Appliance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Flyco Electrical Appliance äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.40 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.320 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Flyco Electrical Appliance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.02 Milliarden CNY im Vergleich zu 958.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch