Shanghai Flyco Electrical Appliance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Flyco Electrical Appliance hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 CNY gegenüber 0.310 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Flyco Electrical Appliance im vergangenen Quartal 1.05 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Flyco Electrical Appliance 924.5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch