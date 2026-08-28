Shanghai Film: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Film hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.00 Prozent auf 141.9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch