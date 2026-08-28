Shanghai Fengyuzhu Exhibition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Fengyuzhu Exhibition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.040 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 467.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 392.3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch