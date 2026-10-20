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20.10.2026 06:37:00
Shanghai Fengyuzhu Exhibition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Fengyuzhu Exhibition A ein EPS von 0.060 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250.7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 54.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 556.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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