Shanghai Fengyuzhu Exhibition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Fengyuzhu Exhibition A ein EPS von 0.060 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250.7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 54.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 556.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch