Shanghai Fenghwa (Group): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Fenghwa (Group) hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Fenghwa (Group) 170.7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 162.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch