Shanghai Feilo Acoustics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Feilo Acoustics lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15.42 Prozent zurück. Hier wurden 397.2 Millionen CNY gegenüber 469.6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch