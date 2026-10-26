Shanghai Erfangji stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Erfangji hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.02 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 368.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 214.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch