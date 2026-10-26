Shanghai Erfangji gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Erfangji hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 82.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch