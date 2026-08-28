Shanghai Environment Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Environment Group veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Environment Group mit einem Umsatz von insgesamt 1.40 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 13.85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch