Shanghai Electric Wind Power Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Electric Wind Power Group A gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.21 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4.37 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch