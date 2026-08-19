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19.08.2026 06:37:00
Shanghai Electric Wind Power Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shanghai Electric Wind Power Group A gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.21 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 4.37 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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