Shanghai Electric reprend ses projets internationaux majeurs, dynamisé par les « roses du désert »

SHANGHAI, 13 mars 2020 /CNW/ - Shanghai Electric Group (« Shanghai Electric » ou la « Société »), le plus important fabricant et fournisseur au monde d'équipement industriel et destiné à la production d'énergie, et aussi le fournisseur de solutions énergétiques multiples, a repris la construction de la majorité de ses projets internationaux, dont le projet hybride « 700 MW CSP + 250 MW PV » à Dubai, la centrale énergétique « Pancevo Gas Turbine Combine Cycle » dans le sud-est de l'Europe, et le projet de centrale énergétique « Sylhet 225 MW Combined Cycle Gas Turbine » au Bangladesh.

Étant le site unique le plus complet de la planète à accueillir un projet CSP, le projet hybride « 700 MW CSP + 250 MW PV » de Dubai, dont l'érection du bâtiment principal de la tour de collection solaire a été terminée en janvier 2020, porte sur une centrale solaire concentrée. Il a vu sa construction s'accélérer, de manière à ce qu'elle soit en production commerciale dès août 2021, comme le prévoit la date limite.

Pour surmonter les défis que pose l'épidémie du coronavirus, Shanghai Electric a lancé une solution de télécommunications et de visioconférences pour faciliter les échanges entre la division locale et l'institut de conception.

Dès le mois de janvier cette année, Shanghai Electric a collaboré avec des partenaires locaux pour établir une équipe spécialisée en matière de contrôle et de prévention du virus pour protéger le personnel travaillant sur place. La main-d'œuvre locale retenue s'est vu remettre des fiches factuelles et des guides en langues anglaise et arabe portant sur la sécurité in situ.

M. Abunayyan, président d'ACWA Power, a salué les réalisations du gouvernement de la Chine pour contrôler et gérer efficacement la dissémination du coronavirus. Il a également souligné l'exploit de Shanghai Electric à prendre en main le site du projet, à mettre en œuvre des mesures d'atténuation des dommages éventuels, et à rattraper le retard des travaux.

« Il importe de se préparer pour être prêt; c'est pourquoi Shanghai Electric doit attribuer ses ressources, offrir de la formation en temps opportun et mettre sur pied un système qui améliore la capacité opérationnelle en se fondant sur les évaluations des risques », soutient Zhao Hui, responsable du projet de Dubai. Dans le cadre de ce système, les objectifs de développement durable de l'UNESCO sont mis en œuvre pour l'ensemble des projets réalisés par Shanghai Electric. Par ailleurs, Shanghai Electric Dubai tient régulièrement des exercices de sécurité HSE pour se préparer à faire face à des imprévus.

903 employés locaux de plus ont aussi été recrutés pour prendre part au projet et occuper des postes de construction et de gestion en raison de la diminution du personnel sur place attribuable aux restrictions des déplacements imposés dans le monde.

« Nous pourrons vraisemblablement prendre de l'avance sur le calendrier en élargissant le bassin de ressources talentueuses locales en raison de l'épidémie », déclare Zhao Hui.

« Les gens sont la principale force qui permet aux travaux habituels de reprendre. 70 travailleurs chinois sont demeurés sur place malgré l'épidémie; 10 d'entre eux sont des femmes. Je suis particulièrement reconnaissant envers les travailleuses, des "roses du désert" fort appréciées qui incarnent pleinement l'esprit #EachforEqual », affirme Zhao Hui.

24 employées sont affectées au projet de Dubai et près de la moitié d'entre elles continue de travailler sur place alors que l'épidémie sévit.

« J'ai choisi de rester malgré la peur », déclare Guo Liming, ingénieure affectée au projet de Dubai, et aussi l'une des femmes qui demeurent sur le site de ce projet. « Notre équipe s'affaire à transformer le désert en oasis, et je suis fière d'en faire partie. »

Au sein de Shanghai Electric, 19,9 pour cent des postes sont occupés par des femmes, ce qui surpasse le taux mondial de participation féminine à cette industrie, qui est de 12 %, comme l'indique le rapport intitulé « The Future of Women at Work », publié par la firme de consultants McKinsey.

« Shanghai Electric a récemment lancé une remarquable campagne de contribution pour aider la population chinoise dans le besoin. Notre équipe de projet n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, utilisant toutes les mesures de contrôle qui sont en place pour lutter contre le cours malheureux des événements. Seuls, nous pouvons faire bien peu alors qu'ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses », déclare Amreena, ingénieure HSE à Dubai.

