Shanghai Electric Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Electric Power lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Electric Power 0.360 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 8.12 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 19.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Electric Power 10.03 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch