|
31.08.2026 06:37:00
Shanghai Electric Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shanghai Electric Power lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Electric Power 0.360 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 8.12 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 19.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Electric Power 10.03 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenbeginn mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.