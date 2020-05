Shanghai Electric, par des mises à niveau de SEunicloud, accélère la numérisation industrielle

SHANGHAI, 31 mai 2020 /CNW/ - Shanghai Electric, le principal fabricant et fournisseur mondial d'équipements industriels et de production d'électricité, annonce des mises à niveau de sa plateforme de solutions numériques SEunicloud, accélérant ainsi, comme elle l'espère, l'évolution du travail et le réorganisation de l'industrie.

Lancée officiellement en 2019, la plateforme, comme l'a conçue Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd, peut être déployée sous divers scénarios, notamment l'exploitation intelligente de l'énergie éolienne, l'exploitation à distance de l'énergie thermique, l'entretien des machines-outils, le stockage et la distribution de l'énergie, scénarios pour lesquels elle fournit depuis des solutions efficaces, conformes aux exigences, en termes de dépannage, d'exploitation à distance, de maintenance et de planification énergétique.

Solution chaîne d'approvisionnement intelligenteShanghai Electric : la solution que propose la plateforme SEunicloud est conçue de manière à faire correspondre directement la production des usines à la demande de centrales électriques. Depuis la reprise des travaux en février, la société a mis en ligne 1 781 projets d'approvisionnement dont le montant final en termes d'offres dépasse 800 millions de yuans.

Comme il s'agit d'une plateforme numérique avancée à usages multiples, les utilisateurs, résolvant les tensions d'une chaîne d'approvisionnement étriquée, peuvent accélérer le processus de reconstruction en effectuant à distance le diagnostic des équipements, se fournir et gérer les chaînes d'approvisionnement et contrôler les contrats des fournisseurs, les appels d'offres, les achats en ligne et la coordination des commandes. Comme elle est intelligente aussi, la plateforme de chaîne d'approvisionnement permet de mettre en correspondance les vendeurs et les acheteurs, grâce à l'analyse de données historiques dans le cadre du processus de fixation des prix d'achat, et recense, puis consigne automatiquement, aux fins de diligence raisonnable, les performances historiques des fournisseurs, en les intégrant au processus de gestion global de la chaîne d'approvisionnement.

Solution de planification énergétique DES-PSO : développée conjointement par Shanghai Electric Distributed Energy Co., Ltd et Lawrence Berkeley National Laboratory, la solution que prévoit la plateforme SEunicloud se distingue, entre autres, par des fonctions de conception et de planification, d'analyse des investissements et d'évaluation des risques, ce qui permet aux clients de déterminer la viabilité financière des projets de production d'énergie à grande échelle avant même de faire démarrer les travaux de construction.

Solution E-Commerce Shanghai Electric : la plateforme SEunicloud par sa solution couvre à 90 pour cent la liste des pièces « indispensables » aux centrales électriques, ce qui en fait une plateforme à guichet unique puisque, outre les pièces détachées, elle procure également des services de maintenance, optimise la transformation et plus encore. Concrètement, la plateforme peut faciliter la livraison en ligne de plus de 22 000 pièces de rechange et de 70 forfaits réparation standard, le tout à un prix proche du prix usine. Qui plus est, s'agissant de leurs exigences, les clients peuvent se servir d'un format standardisé, ce qui accroît l'efficacité des transactions en simplifiant la communication entre les acheteurs et les vendeurs. S'appuyant sur l'analyse de données volumineuses, la plateforme de commerce électronique éveille l'ambition d'incuber une solution intégrée, axée sur les données, à destination de produits et services intelligents et personnalisés.

Huang Ou, PDG du groupe Shanghai Electric, a commenté : « Sous la vision globale dite 'nouvelle infrastructure', Shanghai Electric conjugue en ce moment dans plusieurs filières, par effet de levier, son avantage concurrentiel en matière de mégadonnées et de jeter les bases d'une solution intégrée à plateforme pour le secteur de l'énergie, dans son ensemble. Notre objectif est de donner aux entreprises de différents secteurs des moyens d'agir en leur dotant de cette technologie dans un avenir prévisible. »

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (codes boursiers SEHK : 02727; SSE : 601727) est axée principalement sur la conception, la fabrication et la distribution d'équipements d'énergie électrique et industriels. Par sa spécialisation, ses secteurs d'activité englobent les équipements énergétiques (notamment la fabrication et la vente d'équipements de production d'électricité au charbon, au gaz, d'origine nucléaire et éolienne et d'équipement de stockage d'énergie, d'équipement chimique haut de gamme, de réseaux électriques et de solutions de système d'alimentation intelligent industriel), les équipements industriels (notamment la production et la vente d'ascenseurs, de moteurs électriques de moyenne et grande taille, les équipements de fabrication intelligente, les pièces industrielles de base, les équipements de protection de l'environnement et les équipements d'industrialisation de la construction) et les services intégrés (dont des services d'ingénierie en matière d'énergie, de protection de l'environnement et d'automatisation, des services internet industriels, des services financiers, des services de commerce international, immobilier haut de gamme et d'autres encore).

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1174946/shanghai3.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1174944/Shanghai_Electric_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric