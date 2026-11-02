Shanghai Electric Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Electric Group liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Electric Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Electric Group 0.040 USD je Aktie verdient.

Shanghai Electric Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch