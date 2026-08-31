Shanghai Electric Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Electric Group hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5.73 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch