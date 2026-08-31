Shanghai Electric Group präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Electric Group hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.01 Milliarden CNY – ein Plus von 21.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Electric Group 32.06 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch