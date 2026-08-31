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31.08.2026 06:37:00
Shanghai Electric Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Electric Group hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0.04 HKD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.040 HKD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Electric Group im vergangenen Quartal 44.91 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Electric Group 34.59 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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