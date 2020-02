Shanghai Electric a terminé le bouclage financier du Projet intégré de mine de charbon de Thar, Bloc 1, au Pakistan

THAR PARKAR, Pakistan, 29 février 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Group (« Shanghai Electric » ou « la Société »), leader mondial en matière de production d'énergie électrique, de fabrication d'équipement industriel et de conception de solutions énergétiques intégrées, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé le bouclage financier de son projet de mine de charbon qui fait partie du Projet énergétique intégré de mine de charbon de Thar, Bloc 1. Le gisement de charbon de Thar est le plus vaste sur le continent asiatique, avec des ressources en lignite estimées à plus de175 milliards de tonnes sur une surface de plus de 9 000 kilomètres carrés dans le désert du Thar, situé dans le Sud-Est de la province du Sindh, au Pakistan.

Le Projet énergétique intégré de mine de charbon de Thar, Bloc 1 prévoit une capacité de production annuelle de la mine de charbon de 7,8 millions de tonnes et deux centrales thermiques au charbon de 660 mégawatts qui alimenteront quatre millions de foyers au Pakistan en utilisant 1 320 mégawatts d'électricité indigène, fiable et à prix abordable.

Le Projet énergétique intégré de mine de charbon de Thar, Bloc 1 a été développé dans le cadre du Corridor économique Chine-Pakistan (le « CPEC ») et des efforts déployés par le gouvernement du Pakistan pour améliorer la sécurité énergétique et réduire le coût moyen de la production d'énergie en effectuant la transition du pétrole au charbon. Ce projet devrait alimenter le réseau national d'énergie et permettre de réaliser des économies sur les opérations de change basées sur les coûts de combustible.

Le ministre en chef de la province du Sindh, Syed Murad Ali Shah, a apprécié le soutien de Shanghai Electric qui a accéléré le processus grâce à l'approvisionnement local en combustible, ainsi que le rôle crucial que la Société a joué dans le développement du projet de la centrale Thar Coalfield dont les retombées économiques bénéficieront à la communauté locale.

Ce projet emploie actuellement plus de 908 travailleurs locaux et en emploiera davantage au plus fort de la période de construction. Le projet jouera également un rôle essentiel dans le développement social de la région, Shanghai Electric promettant de piloter de façon active et dynamique les efforts de développement qui aideront la communauté locale de Thar en améliorant l'éducation, la santé, les infrastructures et le style de vie en général dans la région.

« Nous sommes fiers d'aider le pays à mettre en œuvre son premier projet d'envergure d'énergie électrique à base de charbon. Nous sommes également reconnaissants du soutien que nous a accordé le gouvernement local », a déclaré M. Qian Xiaolei, directeur des Relations publiques de Thar Coal Block-1 Power Generation Company (société à responsabilité limitée) Ltd (entité ad hoc de Shanghai Electric au Pakistan).

Pour poursuivre sur la lancée de ce projet, Shanghai Electric a déjà commencé la construction de centrales de production d'énergie dans le gisement de charbon de Thar. La Société installera des centrales dotées d'une technologie dite « ultra-supercritique », qui peuvent tourner selon un rendement net plus élevé que le rendement annuel net moyen requis par le gouvernement pakistanais. De plus, lorsqu'elles commenceront à produire de l'électricité en 2022, les usines fonctionneront selon un taux élevé d'élimination de gaz acide et produiront moins d'émissions de dioxyde de soufre pour réduire l'impact sur l'environnement.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727) s'affaire principalement à concevoir, fabriquer et vendre de l'équipement industriel et énergétique. Elle se concentre sur les activités commerciales entourant l'énergie nouvelle, dont la fabrication et la vente de turbines et de composantes éoliennes de même que l'équipement lié à l'énergie nucléaire, et aussi sur les activités commerciales entourant l'énergie propre, dont la fabrication et la vente d'équipement relatif à l'énergie thermique et destiné au transport d'énergie et à la distribution d'énergie. On compte aussi l'équipement industriel, notamment la production et la vente d'ascenseurs et de moteurs, sans oublier le secteur tertiaire moderne, y compris l'impartition de projets de construction touchant l'énergie thermique, des projets de distribution et de transmission d'énergie, et d'autres volets commerciaux.

