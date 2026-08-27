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27.08.2026 06:37:00
Shanghai Eastern-China Computer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Eastern-China Computer hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.16 Milliarden CNY – ein Plus von 10.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Eastern-China Computer 2.85 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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