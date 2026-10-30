Shanghai Diesel Engine zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Diesel Engine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Shanghai Diesel Engine hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch