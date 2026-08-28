Shanghai Diesel Engine zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Diesel Engine hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.03 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Diesel Engine einen Gewinn von -0.070 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Diesel Engine in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.68 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.46 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch