Shanghai Diesel Engine öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Diesel Engine hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 246.2 Millionen USD – ein Plus von 22.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Diesel Engine 201.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch