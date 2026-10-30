Shanghai Diesel Engine hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Diesel Engine hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.72 Prozent auf 1.43 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch