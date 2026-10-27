Shanghai Datun Energy Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Datun Energy Resources hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.05 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.08 Prozent auf 2.61 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch