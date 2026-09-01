Shanghai Daimay Automotive Interior A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Daimay Automotive Interior A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1.48 Milliarden CNY, gegenüber 1.58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch