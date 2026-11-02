Shanghai Construction Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Construction Group hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Construction Group 0.040 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13.76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 45.74 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53.04 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch