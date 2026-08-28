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28.08.2026 06:37:00
Shanghai Construction Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shanghai Construction Group stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.94 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 27.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64.73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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