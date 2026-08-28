Shanghai Chuangli Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Chuangli Group hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Shanghai Chuangli Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.070 CNY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24.82 Prozent auf 608.2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 809.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch