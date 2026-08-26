Shanghai Chlor-Alkali Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.250 USD je Aktie vermeldet.

Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 255.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch