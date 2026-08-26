|
26.08.2026 06:37:00
Shanghai Chlor-Alkali Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.250 USD je Aktie vermeldet.
Shanghai Chlor-Alkali Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 255.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer ruhigen Tendenz. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.