Shanghai Chlor-Alkali Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Chlor-Alkali Chemical veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.150 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2.08 Milliarden CNY, gegenüber 2.11 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch