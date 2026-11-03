Shanghai Chengtou A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Chengtou A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Shanghai Chengtou A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Chengtou A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 79.89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 721.4 Millionen CNY im Vergleich zu 3.59 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch