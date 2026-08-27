Shanghai Chengdi Construction A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Chengdi Construction A äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 983.3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 865.7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch