Shanghai Bright Power Semiconductor A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Bright Power Semiconductor A hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.81 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Bright Power Semiconductor A ein EPS von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1.01 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Bright Power Semiconductor A 385.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch