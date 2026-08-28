|
28.08.2026 06:37:00
Shanghai Bright Power Semiconductor A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Bright Power Semiconductor A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 CNY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Bright Power Semiconductor A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 108.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843.7 Millionen CNY im Vergleich zu 404.9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.