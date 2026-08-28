Shanghai Bright Power Semiconductor A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Bright Power Semiconductor A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Bright Power Semiconductor A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 108.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843.7 Millionen CNY im Vergleich zu 404.9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch