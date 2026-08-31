Shanghai Belling hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Belling hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.13 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Belling einen Gewinn von 0.140 CNY je Aktie eingefahren.

Shanghai Belling hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.00 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 878.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch