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27.08.2026 06:37:00
Shanghai Beite Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Beite Technology hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 0.10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Beite Technology 0.090 CNY je Aktie verdient.
Shanghai Beite Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618.7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 571.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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