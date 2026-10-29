Shanghai Baosteel Packaging stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Baosteel Packaging hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.86 Milliarden CNY – ein Plus von 24.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Baosteel Packaging 2.31 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch