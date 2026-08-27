Shanghai Baosteel Packaging präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Baosteel Packaging lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Baosteel Packaging 0.040 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2.67 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.27 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch