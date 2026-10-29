Shanghai Baosight Software stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Baosight Software gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Baosight Software 2.62 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.100 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.62 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch