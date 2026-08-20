Shanghai Baosight Software präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Baosight Software präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.99 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Baosight Software einen Umsatz von 2.18 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch