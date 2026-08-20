|
20.08.2026 06:37:00
Shanghai Baosight Software präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Baosight Software präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.99 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Baosight Software einen Umsatz von 2.18 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.